Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс запустил собственную соцсеть WT: Social.

Как сообщает Financial Times, Уэйлс надеется, что она составит конкуренцию Facebook и Twitter. Разработчик утверждает, что соцсеть, запущенная в октябре, будет свободна от рекламы и, как он выразился, «бессмыслицы кликбейта». Проект работает за счет пожертвований небольшой группы пользователей, повторяя бизнес-модель «Википедии».