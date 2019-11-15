Российского посла в Праге Александра Змеевского вызывали для объяснений в МИД Чехии.

Это связано с признанием нежелательной в России чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Замглавы внешнеполитического ведомства Мартин Повейсил выразил обеспокоенность этим шагом со стороны России. В Праге отметили, что «Человек в беде» занимается правозащитной, и образовательной деятельностью более чем в 50 странах.