Комиссия Госдумы обнаружила попытки иностранного вмешательства в 17 регионах, помимо Москвы и Петербурга.

Об этом, как передает ИФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Что это за регионы, Пискарев не уточнил, сказав лишь, что там шла подготовка лидеров протеста. Собранную информацию комиссия направила в Генпрокуратуру и Минюст.