Критика в отношении власти должна сохраняться, — полагает Владимир Путин.

Комментируя закон об оскорблении госвласти, президент подчеркнул, что этот акт направлен не на запрет такой критики. По мнению президента, каждое цивилизованное государство защищает себя от «поругания национальных символов». Закон о наказаниях за оскорбления власти в интернете вступил в силу в марте. Он предусматривает блокировку СМИ, штрафы до 300 тыс. руб. и административный арест до 15 суток. Протии в закона выступают правозащитники. По оценке СПЧ, закон можно трактовать и применять «как угодно».