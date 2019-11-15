В Сингапуре по требованию Альфа-банка арестованы активы и имущество экс-министра Михаила Абызова.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает The Bell, под арест арест попали криптовалюты, недвижимость и несколько компаний. Банк взыскал их в счет долгов на 10 миллиардов рублей компании Е4, принадлежавшей Абызову.