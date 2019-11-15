Третий комитет ГА ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.

Как сообщается в Twitter украинской миссии, документ ООН осуждает массовые задержания активистов и правозащитников по обвинению в терроризме и призывает освободить «незаконно задержанных граждан Украины». В резолюции содержится призыв к международному сообществу «продолжить осуждение нарушений Россией прав человека в Крыму.