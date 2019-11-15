Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах анклава произошло после гибели во время израильской бомбардировки командира группировки «Исламский джихад». Обмен ударами продолжается со среды. Израильтяне утверждают, что отвечают на ракеты, выпущенные ранее с территории Газы.
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