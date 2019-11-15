Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено.

Как заявил гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов, запуск научно-энергетического модуля «Наука» отложен на год; узлового модуля «Причал» — на 2021-й, а научно-энергетического модуля — на 2023-й годы. Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
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