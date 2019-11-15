В частном зоопарке «Сказка» в Крыму намерены ради «оптимизации» убить 30 медведей.

Владелец зоопарка Олег Зубков в своем блоге рассказал, что пока не решил, будет ли он усыплять или отстреливать животных и предложил всем желающим забрать их к себе. По его словам, после отстрела медведей в его зоопарке могут быть убиты также тигры и львы. Как напоминает «Крыминформ» в отношении Зубкова было возбуждено дело после того, как в прошлом году туристку укусил лев.