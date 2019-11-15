Жители ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе выступили против строительства детского хосписа вблизи их домов.

По мнению жильцов, — цитирую по Росбалту — вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам, а неизбежные регулярные похоронные процессии лягут тяжелым бременем на сердце и души жителей молодого микрорайона. Обращение к главе республики Радию Хабирову размещено на портале электронной приемной органов власти республики. Позицию горожан уже осудил председатель совета при главе Башкирии по правам человека Владимир Барабаш.