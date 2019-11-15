Бизнесмен Сергей Петров решил продать автодилер «Рольф».

Как сообщают «Ведомости», список возможных покупателей будет закрытым. В отношении Сергея Петрова в России возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Он находится под заочным арестом. Бизнесмен сейчас живет в Австрии, у него есть гражданство этой страны. Свое дело Петров считает политически мотивированным и связывает с поддержкой протестов в России в 2011-2012 годах.