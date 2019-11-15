Проект «Радио Свобода» «Север.Реалии», возможно, будет признан «иноагентом».

Этого потребовала думская комиссия по противодействию вмешательству в дела России. Как заявил глава комиссии депутат Василий Пискарев, за два месяца ресурс нарушил огромное количество российских законов. На заседании комиссии Пискарев объявил, что депутаты обнаружили «иностранное вмешательство» в дела 17 российских регионов, помимо Москвы и С-Петербурга.