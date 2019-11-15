Стрельбу в одной из школ города Санта-Кларита в Калифорнии открыл 16-летний ученик.

По данным полиции, погибли 16-летняя девушка и 14-летний подросток, ещё три человека ранены. Злоумышленник сначала выстрелил в своих жертв, а потом себе в голову. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Мотивы стрелявшего устанавливаются. Уже известно, что он совершил преступление в свой день рождения.