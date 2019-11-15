Турция уже не может отказаться от приобретения систем С-400 у России.

Об этом, как передает Bloomberg, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, такой отказ в пользу американских Patriot противоречил бы стратегическому партнерству Анкары с Москвой. При этом Эрдоган допустил покупку системы Patriot, но не взамен С-400. Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуацию вокруг покупки Турцией С-400 удастся разрешить. В свою очередь, Эрдоган предложил создать для решения этой проблемы рабочую группу при участии НАТО.