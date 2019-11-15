Петербургский депутат Борис Вишневский подал заявление о клевете на СМИ из холдинга Евгения Пригожина.

Они обвинили главу фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга в домогательствах. Сюжет об этом также вышел на одном из федеральных телеканалах. Вишневский считает публикацию таких материалов «политическим заказом» и местью за его политическую деятельность. Депутат требует привлечь к ответственности «организаторов и распространителей» этой информации.