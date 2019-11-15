По делу об угрозах судье Алексею Криворучко арестован третий обвиняемый — Евгений Ерзунов.

Его задержали 13 ноября в аэропорту Внуково. Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Показания на Ерзунова дал его знакомый Сергей Половец. Его также обвинили в угрозах судье и отпустили под подписку о невыезде. Еще одного обвиняемого Алексея Вересова отправили в СИЗО. Судья Криворучко, в частности выносил приговор фигуранту «московского дела» Павлу Устинову.