Еврокомиссия начала расследование против Великобритании

Это связано с тем, что Лондон нарушил законодательство ЕС и не выдвинул своего кандидата на пост еврокомиссара. В Еврокомиссии подчеркнули, что дважды письменно просили это сделать, но в британском правительстве сказали, что не могут из-за предстоящих выборов 12-го декабря.