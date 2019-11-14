Симоновский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска Андрея Метельского к оппозиционеру Алексею Навальному

Симоновский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска главы столичных «единороссов» Андрея Метельского к оппозиционеру Алексею Навальному.

Метельский просит опровергнуть данные из расследования Фонда борьбы с коррупцией, вышедшего в июле этого года. В нем говорилось о том, что семье главы столичного отделения «Единой России» принадлежит несколько австрийских отелей и элитная недвижимость в Москве. Навальный также сказал, что Метельский, будучи зампредседателя Мосгордумы, неофициально владел мотосалоном «Альпин», оформив его на своего помощника. При этом депутатам столичного парламента запрещено заниматься бизнесом. Глава столичных «единороссов» отрицает, что когда-либо владел автосалоном: после появления расследования ФБК Метельский выразил мнение, что оно появилось в рамках борьбы за места в Мосгордуме. Генпрокуратура, в свою очередь, нарушений в его работе не нашла. Первое заседание по иску Метельского прошло в конце октября. Навальный попросил провести лингвистическую экспертизу видеоролика с расследованием. Сторона истца же решила взять время на подготовку ответа на это ходатайство.

Метельский в ходе выборов, прошедших в сентябре, не был избран в Мосгордуму. Теперь уже экс-зампредседателя столичного парламента проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову.