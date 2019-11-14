В Благовещенске сегодня отменили все развлекательные мероприятия из-за трагедии в колледже

Накануне студент пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь.

После стрельбы в колледже администрация Благовещенска приняла решение на три дня прекратить проведение всех развлекательных мероприятий. Об этом сообщает местное издание «Амур.инфо». Меры безопасности во всех образовательных учреждениях были усилены.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства началась накануне утром. 19-летний студент пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по учащимся. После этого он начал перестрелку с прибывшими на место полицейскими. Нападавший оказался заблокирован в аудитории и покончил с собой. По словам очевидцев, перед этим он застрелил одного из учащихся и ранил еще троих.

По данным интерне-издания Baza, стрелявшего звали Данил Засорин. Ружье принадлежало ему, разрешение на его ношение учащийся получил несколько месяцев назад. Согласно предварительной версии МВД, причиной трагедии в Благовещенске мог стать конфликт между сверстниками.

Занятия в колледже, где произошла трагедия, были отменены до понедельника.