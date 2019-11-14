Имена глав ФСБ и Минобороны России появились в деле о сбитом в Донбассе «Боинге»

Александра Бортникова и Сергея Шойгу упоминали донецкие сепаратисты. Расшифровки и аудиозаписи перехваченных переговоров опубликовала накануне международная следственная группа, которая базируется в Нидерландах.



Международная следственная группа на своем сайте сообщила, что ищет новых свидетелей, которые могли бы рассказать о роли в трагедии российских официальных лиц.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова по поводу появления новых материалов заявила, что вердикт был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов.