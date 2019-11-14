В Белом доме в Москве открыли медпункт, чтобы члены правительства могли сделать прививку от гриппа

Это сообщила в телеэфире министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, вакцинация проводится по желанию, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин сообщил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру. Президент сравнил возможное заболевание гриппом министров с «самострелом».