В Минске недовольны таможенным контролем на границе Белоруссии и России

Это противоречит союзным договоренностям, заявил глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо. По его словам, это снижает транзитную привлекательность Белоруссии. «Мы зарабатываем своим горбом деньги в бюджет», сказал начальник погранслужбы в эфире телеканалом «Беларусь-1». Он добавил, что ему непонятно, почему Россия препятствует въезду из Белоруссии на свою территорию граждан других стран, имеющих российскую визу. «Это бьет по имиджу нашего государства, как будто бы нам не доверяют», — сказал председатель Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее сегодня стало известно, что Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимной охране границы.