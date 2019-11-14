Россия готова на четверть снизить стоимость поставок газа для Украины

Это объявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Выступая по итогам саммита БРИКС в Бразилии, он отметил, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину в Европу. Стороны ведут переговоры, соглашение истекает в декабре. Путин добавил, что до переговоров с участием Франции и Германии о двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским речи не идет.