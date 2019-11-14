«Союзмультфильм» выпустит новые серии советского мульфильма «Ну, погоди!». Первый эпизод нового цикла выйдет летом 2020 года. Это сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева. В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению», передает «Интерфакс».