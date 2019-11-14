Арестован третий обвиняемый в угрозах судье по «московскому делу»

Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов отправил в СИЗО жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова.

Накануне по тому же делу был арестован Алексей Вересов, а первый фигурант, Сергей Половец, отпущен под подписку о невыезде. Согласно материалам дела, угрозы были высказаны в интернете из-за приговора, который судья Мосгорсуда Алексей Криворучко вынес задержанному на акции 3-го августа актеру Павлу Устинову.