Владимир Мединский сравнил обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова с Джокером. Министр культуры сказал это на международном культурном форуме в Петербурге.

Как передают информагентства, на вопрос, был ли Мединский как глава Российского военно-исторического общества знаком с его членом, историком Олегом Соколовым, министр сказал, что журналистам следовало бы лучше освещать проблемы культуры, чем интересоваться этой темой. Специалиста по наполеновским войнам обвиняют в убийстве и расчленении своей аспирантки, с которой он вместе жил.