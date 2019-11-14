Владимир Путин заявил, что Россия готова снизить цены на газ для Украины на 25% при прямых поставках

Президент отметил, что риск прекращения транзита через Украину российского газа существует. По его словам, многомиллиардный иск «нафтогаза»к «Газпрому» только обостряет ситуацию. Как передают информагентства, выступая по итогам саммита БРИКС в Бразилии, Путин сказал, до переговоров с участием Франции и Германии о двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским речи не идет.