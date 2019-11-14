Нападение на школу произошло в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния

По последним данным, погибла женщина, получившая ранение при стрельбе.

Атака произошла примерно в 8 утра по местному времени. По данным газеты «Лос-Анджелес Таймс», нападавший – 15-летний юноша, полиция говорит, что подозреваемый – азиатской наружности в черной одежде. Подробности случившегося там пока не уточняют. Студенты школы лишь рассказали, что услышали звуки стрельбы и укрылись в кабинетах, закрыв двери на замок. Власти уже подтвердили гибель одной женщины. При этом о количестве пострадавших поступают противоречивые сведения. Так, ряд американских СМИ сначала сообщили о семерых раненых, в полиции же уточнили, что их пятеро. В то же время телеканал CBS-Los Angeles говорит, что речь идет о не менее трех пострадавших, госпитализированных в больницу. Двое из них – в критическом состоянии. Все ли пострадавшие получили именно огнестрельные ранения, пока что не уточняется. Противоречивые сведения поступали и о судьбе стрелка. Первоначально говорилось, что он покончил с собой. Однако затем шериф округа Лос-Анджелес сообщил, что подозреваемый задержан и ему оказывают медицинскую помощь. Школа, в которой произошло нападение, и другие близлежащие учебные заведения в настоящий момент закрыты.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп оповещен о стрельбе в школе. Там призывают выполнять указания полиции и чрезвычайных служб.