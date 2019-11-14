Z Архив новостей новости
5 31 6 3624
Эксклюзив Эха 22:00, 14 ноября 2019

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова. Глав Минобороны и ФСБ упоминали донецкие сепаратисты. Расшифровки и аудиозаписи перехваченных переговоров опубликовала сегодня международная следственная группа, которая базируется в Нидерландах.

Международная следственная группа на своем сайте сообщила, что ищет новых свидетелей, которые могли бы рассказать о роли в трагедии российских официальных лиц.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова по поводу появления новых материалов заявила, что вердикт был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов.

Российские власти давно должны ли рассказать обществу, кто стоит за крушением малазийского авиалайнера. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко.

Ранее следствие пришло к выводу, что «Боинг» был сбит рядом с Донецком в 2014 году российской ракетой. В Москве эти выводы отвергают.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 91 6 9223 10.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 91 6 9836 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 269 6 30669 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 190 6 25214 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Кризис в Боливии Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время…

5 101 6 14040 11.11
Kболивия, политика, события
Блоги

Алексей Венедиктов: За электронным голосованием — будущее. Это неизбежно О протестном Шиесе, электронном голосовании и делах против журналистов…

5 39 6 5776 11.11
Kобщество, выборы, политика, мусор, экология
Блоги

Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…

5 218 6 32341 08.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…

5 87 6 13160 08.11
Kобщество, экономика, история, власть, политика, рф, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Станет ли Сергей Аксёнов крымским блогером на пенсии? Сергей Валерьевич умеет быстро говорить и обещать, он медийная фигура, его нынешние «блогерские» усилия в первых строчках рейтингов, но на сколько я знаю, он лично далёк от всего этого и всем этим занимается его пресс-служба…

5 38 6 5800 08:13
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Решение комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике «Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер»...

5 142 6 21848 08.11
Блоги

+ Владимир Мединский: Если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов? Владимир Мединский: Если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов? Министр культуры сравнил бывшего доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве и расчленении своей аспирантки, с Джокером, главным героем одноименного фильма…

5 39 6 6115 19:00
8читать ;смотреть
Kпетербург, мединский, трагедии, общество, видео, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Мы — враги народа Это бизнес не только идеологический – он имеет конкретную монетизацию, т.к. под реализацию всех патриотических проектов выделяются нехилые средства…

5 138 6 22824 13.11
Kобщество, законы, рф, мнения
Новости

Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют преподавателя вуза Олега Соколова, умерла от огнестрельного ранения Это следует из признательных показаний самого Соколова, которого сегодня впервые допросили в следственном комитете…

5 44 6 92513
Блоги

В защиту академической этики Члены комиссии большинством голосов (7 против 1) признали публикацию профессора Гусейнова «имеющей излишнюю эмоциональную окраску и подчас носящей оскорбительный характер», а также рекомендовали ему принести публичные извинения…

5 92 6 15463 09.11
Kобщество, события, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Российская власть считает Википедию проектом Госдепа» «Российская власть считает Википедию проектом Госдепа» Президент России Владимир Путин предложил найти замену «Википедии». Записями в ней были недовольны многие российские политические деятели…

5 38 6 6480 08.11
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, википедия, путин, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: При всех трудностях, с которыми Украина сегодня сталкивается, там есть ощущение будущего Нет вот этого тягостного, давящего чувства следящих постоянно за тобой глаз, которое есть, к сожалению, в России практически у всех – у либералов и у государственников, у лоялистов и у инакомыслящих, потому что, как мне кажется, сегодняшняя Россия выбрала себе очень странную национальную идею…

5 311 6 55719 09.11
Kукраина, рф, либерализм, власть, эфиры, мнения

Популярное за неделю

Новости

Имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова фигурируют в расшифровке переговоров донецких сепаратистов Они опубликованы на сайте международной следственной группы, которая базируется в Нидерландах и расследует дело о сбитом в Донбассе «Боинге»...

5 34 6 16789
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Российский язык, действительно, стремительно девальвируется как язык мировой культуры. И за последние 20 лет никто не сделал столько для этой деградации, как сам Кремль…

5 80 6 99189 09.11
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, передачи, видео
Голосование
Подходит ли Михаил Светов на роль лидера российской оппозиции?
5 91 6 9217 10.11
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Более петербургского убийства я не помню за последние 20 лет…

5 156 6 225415 09.11
8читать ;смотреть
Kвидео, криминал, петербург, происшествия, события
Блоги

+ В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым Когда ее подняли, женщина рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная…

5 313 6 153176 13.11
8читать ;смотреть
Kмедведев, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8159830
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4259483

Сегодня в эфире