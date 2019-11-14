В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова. Глав Минобороны и ФСБ упоминали донецкие сепаратисты. Расшифровки и аудиозаписи перехваченных переговоров опубликовала сегодня международная следственная группа, которая базируется в Нидерландах.



Международная следственная группа на своем сайте сообщила, что ищет новых свидетелей, которые могли бы рассказать о роли в трагедии российских официальных лиц.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова по поводу появления новых материалов заявила, что вердикт был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов.

Российские власти давно должны ли рассказать обществу, кто стоит за крушением малазийского авиалайнера. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко.

Ранее следствие пришло к выводу, что «Боинг» был сбит рядом с Донецком в 2014 году российской ракетой. В Москве эти выводы отвергают.