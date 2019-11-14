В центре Москвы сгорел склад с искусственными елями и цветами. Пожар на Комсомольской площади тушили несколько часов более 200 сотрудников МЧС и свыше 70 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Несмотря на то, что сгорело много пластика и был сильный дым, в МЧС утверждают, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено,— передает ТАСС.