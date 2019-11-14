В Венеции введен режим чрезвычайного положения. Власти Италии выделят 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения, — сообщает агентство АНСА. Из-за сезонных погодных явлений вода в каналах и лагуне поднялась до рекордного за последние полвека уровня. Подтоплена бОльшая часть города, в том числе центральная площадь Святого Марка.