В Гонконге скончался 70-летний мужчина, которому проломили голову кирпичом во время столкновений. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. В городе продолжаются протесты и беспорядки. Массовые акции начались еще в июне из-за планов властей выдавать правонарушителей материковому Китаю. Законопроект был отозван. Теперь протестующие требуют, чтобы главу Гонконга выбирали местные жители, а не назначали из Пекина. Тем временем лидер Китая Си Цзиньпин призвал положить конец хаосу в Гонконге и восстановить порядок.