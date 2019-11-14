Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе не застрелился, а задержан и находится в больнице. Об этом сообщил в Твиттере шериф округа Лос-Анджелес. Ранее ряд СМИ, в том числе телеканалы CNN и NВС сообщили, что нападавший покончил с собой. По разным сведениям, он ранил от 5 до 7 человек. Газета Los Angeles Times сообщила, что огонь открыл 15-летний школьник.