Депутат заксобрания Петербурга Вишневский подал в полицию заявление о клевете на СМИ медиагруппы Пригожина

Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский подал в полицию заявление о клевете на СМИ медиагруппы Евгения Пригожина. Поводом стали публикации с обвинениями в сексуальных домогательствах. В своем Фейсбуке Вишневский назвал это местью власти за защиту политзаключенных и разоблачение махинаций с бюджетом и тарифами. Как отмечает «Новая газета», в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена обвинения в адрес профессора Вишневского опровергли.