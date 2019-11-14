Суд в Перми отказался приговорить члена общины «Свидетелей Иеговы» к реальному сроку. Прокуратура просила для Алексея Мецгера 3 года колонии, но суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей. При этом подсудимый был признан виновным в участии в экстремистской деятельности. Как отмечает «Радио Свбода», в нескольких городах России точно по такому же обвинению суд приговаривали «Свидетелей Иеговы» к лишению свободы на сроки до 6 лет.

Алексей Мецгер свою вину не признал. По его словам, запрещена организация как юридическое лицо, к которой он отношения не имеет, а судят его просто за веру. Организацию «Свидетели Иеговы» в России признали экстремистской и запретили в 2017-м году.