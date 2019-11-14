Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко

Решение вынес судья Артур Карпов. В СИЗО отправлен житель подмосковной Электростали Евгений Ерзунов.

Накануне по тому же делу был арестован Алексей Вересов, а первый фигурант, Сергей Половец, отпущен под подписку о невыезде. По данным СМИ, он дал показания, которые позволили задержать в аэропорту «Внуково» перед вылетом из России Евгения Ерзунова. Согласно материалам дела, угрозы были высказаны в интернете из-за приговора, который Алексей Криворучко вынес задержанному на акции 3-го августа актеру Павлу Устинову.