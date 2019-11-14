В Бельгии зафиксирована первая смерть, связанная с курением электронной сигареты

От острой пневмонии скончался 18-летний юноша, который регулярно их курил. Министр здравоохранения страны Мэгги де Блок отметила, что связь смерти с использованием электронной сигареты доподлинно установлена и никакой другой причины для возникновения болезни медики не видят, — передает телеканал RТL.