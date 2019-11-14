Лидеры стран БРИКС озабочены возможной гонкой вооружений в космосе

Они призывают согласовать документ, регулирующий деятельность в этой сфере. Также лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР призвали согласовать всеобъемлющую конвенцию по борьбе с международным терроризмом. Это говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Бразилии.