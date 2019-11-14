Подросток устроил стрельбу в калифорнийской школе. Пострадали 7 человек, — сообщает телеканал NВС. Инцидент произошел сегодня в городе Санта Кларита. По сведениям газеты «Лос-Анджелес Таймс», огонь открыл 15-летний юноша. Полиция его пока не задержала. В ближайших школах прекращены занятия.