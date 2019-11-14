Третий фигурант дела об угрозах судье Тверского суда Москвы признал вину

Евгений Ерзунов сказал об этом в Басманном суде, который рассматривает вопрос о мере пресечения. Как передает ТАСС, он был задержан в столичном аэропорту «Внуково» благодаря показаниям другого фигуранта, Сергея Половца. Он и еще один обвиняемый, Алексей Вересов, также признали вину. Половец накануне был отпущен под подписку о невыезде.

Согласно материалам дела, речь идет об угрозах в адрес судьи Алексея Криворучко, который приговорил задержанного на акции 3-го августа актера Павла Устинова к 3,5 годам по делу о нападении на сотрудника Росгвардии. Видео, на котором группа силовиков бьет дубинками молодого человека, а он не сопротивляется, судья смотреть не стал.