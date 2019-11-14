Международная следственная группа по делу о сбитом в Донбассе «Боинге» ищет новых свидетелей. Она просит дать показания о возможной роли в трагедии российских официальных лицах. На ее сайте опубликованы расшифровки и аудиозаписи перехваченных переговоров донецких сепаратистов, в одной из них упоминается министр обороны Сергей Шойгу.

В МИДе заявили, что эти материалы нуждаются в тщательном изучении.