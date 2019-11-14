«Аэрофлот» закроет еще один VIP-зал для владельцев платиновых карт и пассажиров бизнес-класса. Это произойдет завтра в аэропорту Новосибирска.

Перевозчик начал ограничивать бесплатный доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе. По словам источника «Интерфакса» в компании, это связано с тем, что затраты на обслуживание VIP-залов не соответствуют качеству услуг.