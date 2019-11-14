В Челябинске возбудили уголовное дело против частного дома престарелых. Более полусотни пожилых людей из-за отсутствия должного ухода сегодня пришлось срочно везти в больницу. Как сообщили в СК, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.