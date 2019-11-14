В Архангельске студентов-медиков сняли с занятий ради лекции священника. По их словам, он говорил о недопустимости добрачных связей и формирования национального духа, — передает сайт «Архангельск онлайн». Студенты Северного государственного медицинского университета также рассказали, что на кафедре психиатрии провели молебен.