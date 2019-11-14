Владелец крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергей Петров изучает возможность его продажи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Ранее бизнесмен и бывший депутат Госдумы Сергей Петров был объявлен в международный розыск по делу о незаконном выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. В интервью «Эху» он выразил уверенность в том, что дело политически мотивировано.