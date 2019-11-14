Сторона защиты историка Олега Соколова обратится в СК с просьбой запретить СМИ публиковать подробности убийства. Адвокат бывшего преподавателя СПбГУ Александр Почуев сказал «Эху», что эти утечки выглядят кощунственно.

В частности, отметил адвокат Александр Почуев, в сети уже появилось утверждение о том, что Соколов несколько раз стрелял в спящую жертву, но сама защита еще не видела ни одного экспертного заключения. Известного историка обвиняют в убийстве и расчленении его бывшей студентки, с которой он жил.