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19:03, 14 ноября 2019

Конституционный суд разрешил проводить богослужения в частных жилых домах

Такое постановление он вынес по жалобе жительницы Ростовской области, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ольга Гламоздинова обратилась в КС после того, как ее оштрафовали за разрешение Церкви христиан адвентистов седьмого дня использовать ее дом для обрядов и церемоний в течение четырех часов в неделю. Как пишет интернет-издание РБК, структура Росреестра и суды сочли, что жительница Ростовской области нарушила закон, заключив соответствующее соглашение. Они ссылались на нормы, которые запрещают использовать участок для личного подсобного хозяйства не по назначению. КС признал, что культовые сооружения можно устанавливать только на специальных земельных участках. Однако судьи отметили, что и в жилом доме можно периодически проводить богослужения. Жилье, согласно их решению, призвано удовлетворять не только материальные нужды, но и духовные. Также сооружение не становится культовым, если в нем регистрируется религиозная организация, отмечается в постановлении КС. Дом лишь нельзя перестраивать так, чтобы он потерял признаки жилого.

Согласно решению КС, дело оштрафованной жительницы Ростовской области, сдавшей свой дом под обряды Церкви христиан адвентистов седьмого дня, теперь подлежит пересмотру.



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