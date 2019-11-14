Депутат Госдумы Василий Пискарев утверждает, что его комиссия нашла факты иностранного вмешательства в 17 регионах. Это помимо Москвы и Петербурга, — отметил парламентарий. По его словам, речь идет о подготовке так называемых лидеров протеста. Пискарев заявил, что активность проявляют США и 12 европейских стран. Он добавил, что думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела страны направит материалы в прокуратуру, — передает Интерфакс.