На итоговом теннисном турнире года в Лондоне Новак Джокович и Роджер Федерер в очном поединке разыграют вторую путевку в полуфинал. Первую досрочно завоевал австрийский теннисист Доменик Тим.

События в группе имени Бьорна Борга развиваются весьма неожиданно. Доминик Тим из Австрии в первых двух турах обыграл последовательно Федерера и Джоковича. После чего гарантировал себе место в полуфинале. Оба ветерана, в свою очередь, справились с дебютантом турнира итальянцем Маттео Береттини. В итоге на двух небожителей современного тенниса осталась всего одна вакансия, которую Новаку с Роджером и предстоит сегодня разыграть.

Ранее соперники встречались между собой – страшно подумать – ровно 50 раз. Перевес тут у Джоковича: 28 побед против 22 у швейцарца. Причем в последнее время серб имеет подавляющее преимущество. Последняя же победа Роджера датирована 2015 годом. Случилась она также на групповом этапе Итогового турнира. С тех пор Федерер Джоковича обыграть не может. Особенно тяжело швейцарец пережил поражение в финале Уимблдона в этом году. По словам Роджера, от этой неудачи он не мог отойти несколько недель.

Российский теннисист Даниил Медведев, несмотря на два поражения, сохраняет шансы на выход в полуфинал. Для этого ему надо завтра обыгрывать прошлогоднего победителя турнира Сашу Зверева из Германии.