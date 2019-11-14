Наследник главы Дома Романовых попал в ДТП в Петербурге. Великий князь Георгий Романов не пострадал по чистой случайности, — сказал «Интерфаксу» его представитель Александр Закатов. По его словам, если бы автомобиль отлетел в другую сторону, то мог бы оказаться в Неве.

Романов находился на переднем сиденье микроавтобуса. В Петербург он приехал для участия в культурном форуме.